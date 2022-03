Peste suina, Coldiretti Liguria: «Ancora nessuna misura dalla Regione, ritardo inaccettabile»

Genova. «A quasi due mesi dallo scoppio della peste suina africana Regione Liguria non ha ancora preso alcuna decisione concreta in merito alla necessità estremamente urgente di un piano di abbattimento dei cinghiali, onde evitare il diffondersi dell’epidemia sull’intero territorio regionale. Una situazione oramai inaccettabile, a fronte anche delle ripetute richieste che Coldiretti ha avanzato per tutelare le aziende suinicole e tutte quelle che, trovandosi all’interno dell’area rossa, sono costrette a limitare le proprie attività a causa delle misure di contenimento dell’infezione. E mentre in Piemonte sono finalmente arrivate specifiche e straordinarie misure per il depopolamento e l’abbattimento di 50mila cinghiali, tramite l’ordinanza firmata dal governatore Cirio, in Liguria tutto continua a tacere e si protrae il ritardo della Regione nell’adozione di misure quanto mai essenziali e urgenti per contenere l’epidemia» – fa sapere Coldiretti Liguria.

