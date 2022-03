Toti: “Con il Pnrr arrivano 5-6 miliardi di investimenti che cambieranno faccia alla Liguria”

Genova. “Con il Pnrr arriveranno in Liguria ingenti risorse, per 5-6 miliardi di euro di investimenti, destinati anche al mondo delle imprese e ad altri enti come le Autorità Portuali e i Comuni. Stiamo parlando di un piano nazionale che dovrebbe cambiare la faccia della Liguria, come immaginiamo cambierà la faccia del Paese. Per questo, ad eccezione di alcuni temi specifici tra cui la sanità in cui le Regioni sono enti programmatori ed attuatori degli interventi, la giunta ha svolto un intenso e scrupoloso lavoro di pianificazione, di coordinamento e sostegno e ausilio del territorio per garantire l’applicazione”. Così il presidente ligure Giovanni Toti ha presentato il piano di investimenti e di azioni per l’attuazione del Pnrr approvato oggi dalla giunta.

