Meteo, la primavera arriva solo sulla carta: weekend con molte nubi e temperature in calo

Liguria. Correnti fredde in arrivo da est determineranno ancora nuvolosità specie sui versanti padani centro-occidentali, anche se senza pioggia, almeno fino a domenica. Deciso miglioramento a partire lunedì, giorno convenzionalmente inteso come l’inizio della primavera. Tuttavia l’equinozio scatta il 20 marzo quando le temperature saranno in diminuzione. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

