Genova. Dopo il via libera della procura è stata fissata per lunedì 21 marzo alle 11.45 nella chiesa di San Benedetto al porto la data dei funerali di Alda Pivano e Giuseppe Frigerio, l’anziana coppia di coniugi residente in via Ceppi di Bairolo, a San Teodoro, a Genova.

