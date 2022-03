Venezia-Sampdoria, Marco Giampaolo: “Paura? Ce l’ha chi vive la guerra, abbiamo bisogno dei tifosi”

Domani all’ora di pranzo, la Sampdoria dovrà conquistare una buona fetta di salvezza nella trasferta di Venezia. Per farlo sarà necessario confermare i buoni spunti messi in evidenza contro la Juventus ma soprattutto dimostrare di “esserci con la testa” visto che contro l’Atalanta e l’Udinese non si è vista una squadra concentrata a dovere. Inoltre, la speranza è di ritrovare il Candreva della prima parte di stagione. Forse, in questo caso, anche un cambio di modulo, perlomeno in corsa, potrebbe aiutare.

