Genova. “Si chiude questo primo weekend di caucus, durante il quale abbiamo registrato la presenza attiva di circa 300 persone. Abbiamo eletto una quota di candidati per il Consiglio comunale e per il Municipio Centro Est, compreso il candidato presidente per lo stesso Municipio, una donna”. Così Mattia Crucioli, candidato sindaco di Genova con la lista Uniti per la Costituzione.

... » Leggi tutto