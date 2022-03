La differenza tra la San Francesco Loano e le inseguitrici, la Spotornese e la Priamar Liguria, sta nel cinismo con cui batte le squadre dal quarto posto in giù. I ragazzi di Sardo, infatti, hanno colto un solo punto in tre scontri diretti (manca il ritorno con la Spotornese) ma non hanno mai fallito gli altri match.

... » Leggi tutto