Prima Categoria “B”: Savona e Sampierdarenese lanciano segnali a distanza, Quiliano&Valleggia all’inglese

C’era attesa per il ritorno in campo del Savona dopo i rinvii a causa del Covid. Gli striscioni hanno interpretato bene la partita contro la Letimbro vincendo nettamente per 4 a 0. Un messaggio chiaro alle pretendenti. Ancora più chiaro il segnale lanciato dalla Sampierdarenese, che è riuscita a superare per 5 a 1 una squadra forte come lo Speranza, che all’andata aveva fatto piangere i lupi. Continua la sua corsa anche la Campese, che ha superato il San Cipriano estromettendolo dalla corsa primo posto. Successo netto del Quiliano&Valleggia contro la Vecchiudace Campomorone. La sfida tra ultime è stata vinta per 3 a 0 dal Città di Cogoleto, che porta dunque a quattro i punti di vantaggio sul Fegino. Al momento, però, entrambe le squadre retrocederebbero in Seconda Categoria. Completa il quadro, il derby genovese tra Pro Pontedecimo e Pra’ FC, terminato 3 a 1 a favore di questi ultimi.

