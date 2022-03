Sampdoria Primavera, cinica quanto basta per vincere a Pescara

Pescara. Che non fosse una partita facile, mister Tufano lo sapeva, ma lascio ai lettori immaginare i pensieri che hanno attraversato la sua mente, quando – al centro sportivo del ‘Poggio degli Ulivi’ – appena un minuto dopo il fischio d’inizio, il rientrante capitan Aquino si è accasciato al suolo, per un risentimento muscolare, col ‘delfino’ Delle Monache che non si è fatto scrupolo di approfittarne, per depositare la palla dell’1-0 alle spalle di Saio.

