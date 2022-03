Bagarre su salvataggio di Rt, Fratelli d’Italia replica a Liguria Popolare su futuro del quartiere di San Martino

Sanremo. «Prendiamo atto delle dichiarazioni di Liguria Popolare a proposito del piano per salvare RT. Piano che è stato stilato dai tecnici nominati da Tribunale di Imperia e che, quindi, non hanno sicuramente interessi politici in gioco. Tuttavia, visto che viene tirato in ballo l’Assessore regionale sanremese Gianni Berrino, espressione di FdI, è necessario precisare alcune cose, anche se siamo coscienti che lo stesso Berrino sappia rispondere ancora più precisamente alle richieste allo stesso avanzate e che poco hanno a che fare con il suo operato». A dichiararlo è il direttivo provinciale di Fratelli d’Italia.

... » Leggi tutto