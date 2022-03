Bottero Ski al Book & Bike di Sanremo con le e-bike, a luglio il bis con la Transalp Experience

Limone Piemonte. Uno stand dove provare, gratuitamente, le e-bike di ultima generazione è stato allestito da Bottero Ski, storico negozio con base a Limone Piemonte e Borgo San Dalmazzo, per la tre giorni di “Book & Bike Festival” che si è svolto in piazza Colombo a Sanremo in concomitanza con la Milano-Sanremo. E se la “Classicissima” è ormai terminata così come il Festival, gli eventi dedicati alla bici continuano. Insieme a LimoneOn e Sanremo On, le due reti di imprese delle località turistiche, Bottero Ski sta organizzando l’evento Transalp experience: 95 chilometri di percorso alla scoperta dei panorami selvaggi dell’Alta Via del Sale, da Limone Piemonte fino a Sanremo.

