Genova. “La Liguria sta soffocando a causa dei lavori in autostrada. Anziché allargarsi, la corda sembra stringersi sempre di più mentre le gallerie cadono a pezzi. I rallentamenti di oggi sulla A26 hanno provocato code fino a oltre 15 km. Una situazione inaccettabile per l’economia ligure e dell’intero Nord Ovest, oltre che per la salute dei residenti”.

... » Leggi tutto