Galliera, giovedì 24 assemblea dei lavoratori indetta dalla Uil Fpl: “Fine dell’emergenza?”

Genova. “Houston abbiamo un problema. Tra qualche giorno, con la fine dello stato di emergenza, circa seicento tra lavoratrici e lavoratori, personale medico, infermieristico e socio sanitario in servizio negli Enti a Aziende Sanitarie regionali saranno messi in mezzo alla strada, mentre gli altri dovranno pagare di tasca propria le maggiori spese sostenute dai fondi contrattuali, circostanze che nell’Ospedale di Carignano raggiungono il paradosso”, così si legge in un comunicato della Uil Fpl, sindacato che questo giovedì 24 marzo dalle 7 in poi organizza l’assemblea del personale dell’ospedale Galliera per fare il punto su queste e altre criticità.

