Messa in sicurezza dei rivi Entella e Rupinaro, convegno Lega a Chiavari il 25 marzo

Chiavari. “Entella e Rupinaro: progetti e interventi per la messa in sicurezza” è il titolo del convegno organizzato dal gruppo regionale Lega Liguria in programma venerdì 25 marzo alle ore 20:45 presso l’Albergo Stella del Mare a Chiavari. Interverranno il deputato Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e responsabile Infrastrutture della Lega, i consiglieri regionali Stefano Mai e Sandro Garibaldi (presidente e vicepresidente del gruppo consiliare Lega Liguria), il consigliere comunale di Chiavari Marco Rocca, ingegnere ambientale. Modera Salvo Agosta, direttore di Radio Aldebaran.

