Parroco del Dianese regala piantine di Cannabis light, vescovo lo sospende “a divinis”

Imperia. Il vescovo della diocesi di Albenga-Imperia, monsignor Guglielmo Borghetti, ha sanzionato con la pena canonica della “sospensione a divinis” prevista dal codice del Diritto Canonico, don Giuseppe Scandurra, parroco di Diano Borello e Diano Borganzo-Roncagli, frazioni di Diano Arentino e Diano San Pietro, colpevole di aver annunciato sulla propria pagina Facebook di regalare piantine di Cannabis legale. Il sacerdote, per trenta giorni, non potrà celebrare messa né confessare i fedeli. «A prescindere dai profili giuridici di tale iniziativa per l’ordinamento dello Stato – si legge in un comunicato della diocesi – Si desidera qui biasimare vivamente tale iniziativa del sacerdote e riaffermare l’insegnamento costante della Chiesa cattolica circa la negatività dell’uso, la produzione e il commercio delle droghe, di qualsiasi entità e qualità».

