Ucraina, chiuso il primo bando: a Genova nuovi alloggi a disposizione per 350 profughi

Genova. Sono circa 350 i profughi ucraini che potranno essere ospitati negli alloggi offerti in risposta al primo bando emesso dalla Prefettura di Genova per ampliare la rete dei centri di accoglienza straordinaria. Ad annunciarlo è stato il prefetto Renato Franceschelli al termine della riunione con Regione, Protezione civile, sanità regionale e Anci: “È andato meglio di quanto ci aspettassimo, ora vanno verificate le condizioni – ha spiegato – ma sono consapevole che non finirà qui. Sappiamo già che su Genova ci sono 1.200-1.300 persone, immagino che appena esaurito questo bando ne pubblicheremo un altro”. Erano 250 i posti per cui la Prefettura aveva chiesto disponibilità.

