Varazze, la minoranza: “Abbattere le barriere architettoniche e rendere la città inclusiva”

Varazze. “Come gruppo consigliare abbiamo ritenuto importante sollecitare la maggioranza a prendersi un impegno preciso e importante: lavorare in maniera organica e per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per una mobilità universale capace di rendere la nostra città inclusiva e accogliente per tutti i cittadini con particolare attenzione per coloro che hanno difficoltà motorie e/o sensoriali”. Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali di Varazza Domani Ghigliazza Antonio, Busso Paola, Cerruti Gianantonio, Fazio Bartolomeo e Robello Giacomo.

