Vittime di mafia, il liceo Cassini ricorda il giudice Livatino

Sanremo. Giornata nazionale dedicata alla memoria e all’impegno delle vittime innocenti delle mafie, il liceo Cassini ricorda il giudice Rosario Livatino. Si è tenuto questa mattina il convegno, promosso da Libera e dedicato alla figura del magistrato siciliano freddato nell’agrigentino il 21 settembre del 1991 per mano di quattro sicari assoldati dalla “Stidda”, organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa nostra. I responsabili della morte del giudice Livatino furono assicurati alla giustizia grazie alla testimonianza decisiva di Pietro Nava, agente di commercio che per caso si trovava a passare dalle parti del luogo del delitto proprio nei momenti in cui si consumava. Nava, per la testimonianza resa, pagò il suo gesto perdendo il lavoro e i propri affetti per colpa della mafia.

