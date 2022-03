Si continua a lavorare sull’opera da 7 miliardi di euro che il ministero dei trasporti battezza come Terzo Valico e che porterà finalmente l’alta velocità tra Genova e Milano. Per molti anni si è parlato di velocizzare i trasporti tra le due città e finalmente l’iniziativa si sta concretizzando e la tratta ad alta velocità potrebbe essere pronta per il 2024.

