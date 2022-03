Corriere per spedizioni: ecco cosa bisogna aspettarsi

Nell’epoca degli e-commerce e degli acquisti online, basta ormai un click da PC o un tocco sullo smartphone per vendere degli abiti che non indossiamo più, dei pezzi del portatile, degli accessori o complementi d’arredo che mal si conciliano con il nuovo look dell’appartamento. Una volta ricevuto il pagamento dall’acquirente, bisogna occuparsi della spedizione dell’oggetto, nel caso in cui risulti impossibile una consegna a mano.

... » Leggi tutto