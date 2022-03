Cultura, Cavo: “Anche il finanziamento al Carlo Felice rappresenta un sostegno degli artisti ucraini”

Genova. “Il finanziamento stanziato per le Fondazioni aiuta la cultura ucraina a non fermarsi e consente di portare avanti quei contatti avviati dal nostro Teatro”. Così l’assessore alla Cultura e allo Spettacolo Ilaria Cavo commenta il decreto firmato dal ministro Dario Franceschini che destina 2 milioni di euro a 20 fondazioni culturali italiane per la realizzazione di residenze artisti ucraini nei rispettivi settori di attività. Tra questi enti c’è anche il Carlo Felice.

