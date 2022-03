I Lions Clubs di Genova donano gli alberi alla città: firmato il protocollo con il comune

Genova. Questa mattina, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e del convegno “Genova per l’Ambiente: Dall’Acqua alla Terra” tenutosi nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il Comune di Genova e l’Associazione Lions Acqua per la Vita hanno ufficialmente sancito l’avvio di un progetto che vede protagonista l’ambiente: la sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra i due enti per piantare alberi, donati dai Lions Clubs genovesi, in diverse zone della città.

