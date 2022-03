Imperia. La Camera di Commercio Riviere di Liguria informa che dal 28 marzo al 26 aprile 2022 sono aperte le iscrizioni all’esame di idoneità per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione. Per partecipare alla sessione d’esame (è la prima del 2022) è necessario che i candidati abbiano frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale.

