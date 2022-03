Incontro con la criminologa Flavia Fiumara al Fermi Polo Montale di Ventimiglia

Ventimiglia. Il 21 di marzo per le classi dell‘istituto comprensivo Fermi Polo Montale di Ventimiglia è stata una giornata particolare, quella nella quale ogni programma didattico è rivolto all’Educazione Civica secondo un percorso che preveda il tema delle vittime di mafia. Ogni insegnante declina la propria lezione in funzione di un obiettivo comune, quello di esplorare la conoscenza del fenomeno mafioso anche attraverso le persone che lo hanno combattuto o che per colpa sua ci hanno rimesso la vita. A fare da elemento unificatore la presenza, quanto mai gradita, della dottoressa Flavia Fiumara.

