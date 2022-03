Genova. Il “modello Genova” adottato per la ricostruzione del ponte Morandi come punto di partenza per l’attuazione del Pnrr. È la linea dettata dalla Cisl in occasione del congresso regionale che si è aperto oggi a Genova con la relazione del segretario generale ligure Luca Maestripieri e l’intervento del segretario generale nazionale Luigi Sbarra.

... » Leggi tutto