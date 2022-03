Sanità, Grande Liguria: “Sbaglia chi difende il proprio e mira a distruggere gli altri”

In questi giorni le proteste nella provincia di Savona per quanto riguarda la situazione sanitaria stanno monopolizzando l’opinione pubblica alcune già fatte vedi Albenga altre programmate vedi Cairo, altre in fase organizzativa vedi Savona in mezzo un incontro organizzato a Pietra Ligure con Il Presidente Toti,che ha promesso di tutto e di più.La situazione purtroppo ci riporta indietro di 15 anni dove ognuno difendeva il suo e poco importava cosa accadeva agli altri. Come già detto tutto quanto sta accadendo a causa di una gestione politica della sanità imbarazzante.

