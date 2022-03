Liguria. “‘Immaginate Mariupol come una Genova completamente bruciata’ ha detto il presidente dell’Ucraina introducendo il suo intervento in Parlamento. La Liguria mai così vicina, simbolicamente e non, a un popolo che sta soffrendo per violenze indicibili”. Lo scrive, sui suoi canali social, il presidente della Commissione per le Politiche dell’Ue alla Camera Sergio Battelli.

