Un manifesto per le nuove generazioni dai Giovani Democratici della provincia di Imperia

Imperia. «Noi Giovani Democratici della provincia di Imperia abbiamo scritto un manifesto programmatico su cui si baserà la nostra azione in vista dei vari appuntamenti delle amministrative che verranno. Si tratta di un documento ricco di proposte concrete e di idee direzioniate a porre l’attenzione su tutte quelle tematiche che noi under 30 riteniamo essere nostre. Ci siamo concentrati su temi a noi sensibili come la scuola, il mondo dell’associazionismo, i diritti civili e sociali, il lavoro giovanile, la mobilità sostenibile e molto altro. Con questo manifesto programmatico, che abbiamo intitolato “Il futuro della nostra provincia risiede nei comuni”, noi GD vorremmo essere maggiormente incisivi in quei processi decisionali che puntano a disegnare ed immaginare le città del domani» – dicono i Giovani Democratici della provincia di Imperia che hanno scritto un manifesto programmatico per le amministrative del 2023.

