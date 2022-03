69° Rallye Sanremo, si festeggia al Casinò

Sanremo. Una tradizione che nelle annate della pandemia non si era potuta rispettare. Con l’alleggerirsi quest’anno della crisi, la 69esima edizione del Rallye Sanremo torna a festeggiare all’ombra del Casinò, in Corso Imperatrice, sulla pedana che ha visto sollevare le coppe al cielo dei più celebri rallisti della storia. A cominciare dalle prime due edizioni della gara, vinte nel 1928 e 1929 dal rumeno Ernest Urdareanu, passando per il locale Amilcare Ballestrieri, affiancato da Arnaldo Bernacchini che trionfò con la sua Fulvia HF nel 1972, esattamente cinquant’anni fa. L’ultimo equipaggio a festeggiare la vittoria in Corso Imperatrice fu quello composto dagli irlandesi Craig Breen-Paul Nagle nel 2019 con la loro Škoda Fabia R5, equipaggio che ha bissato il successo lo scorso anno su Hyundai i20. Anche il Sanremo Leggenda, che segue sulle prove speciali dell’entroterra il Sanremo tricolore, tornerà a brindare davanti al Casinò proseguendo la striscia che si è interrotta nel 2019 in occasione della vittoria di Michele Bottino-Laura Guastavino, Ford Fiesta R5.

