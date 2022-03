Ventimiglia. Domenica scorsa, scendendo in campo nella partita contro l’Arenzano, Alessio Salzone ha raggiunto la 100′ presenza con il Ventimiglia calcio e Simone Allegro la 150′. In entrambi i casi sono considerate solo le gare di campionato. Due traguardi importanti per due giocatori fondamentali nella rosa a disposizione di mister Luccisano.

