Campionato under 19, in campo Derthona-Sanremese e Imperia-Ligorna

Imperia. L’Under 19 torna in campo mercoledì 23 marzo con le partite della quinta giornata dei gironi a sedici e quindici squadre A, B, C, G. Calcio d’inizio alle 15.30 per tutte le competizioni ad eccezione delle gare: Città di Varese-Folgore Caratese (B) che anticipa alle 14.30 al comunale di Arcisate, a seguire Lavagnase-Bra (A) alle 15, Ghiviborgo-Lornano Badesse (G) alle 17, Crema-Vis Nova Giussano (B) alle 19 e Castellanzese-Alcione Milano (B) che chiude la giornata alle 20. Lo annuncia la Lnd.

... » Leggi tutto