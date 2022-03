Semar, la Regione organizza un tavolo di confronto per trovare la nuova sede in Valbormida

Cairo Montenotte. Un tavolo di confronto per individuare l’area per il trasloco di Semar, l’azienda che ha acquisito l’asset produttivo ex Schneider (il passaggio avverrà a maggio). È questa la richiesta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti per evitare la “fuga” dalla Valbormida della Semar in direzione Riviera o Basso Piemonte, come dicono alcune indiscrezioni.

... » Leggi tutto