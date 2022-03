Staglieno, Campora ai cittadini: “Rimessa e parcheggio più piccoli, il progetto cambierà”

Genova. “Il progetto cambierà, lo confermo. Abbiamo chiesto a Italferr di ripresentarlo e di evitare ogni tipo di esproprio”. È la promessa che l’assessore alla Mobilità Matteo Campora ha ribadito più volte agli abitanti di Staglieno riuniti in assemblea pubblica in via Caderiva, a pochi metri della rimessa Amt di via Bobbio da ricostruire e ampliare con un parcheggio di interscambio da 641 posti. Un piano che adesso, dopo le proteste dei residenti che lo definiscono “ecomostro”, potrebbe essere rivisto e soprattutto ridimensionato rispetto alle previsioni iniziali.

