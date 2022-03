Trekking urbano alla scoperta di Savona, esauriti i posti per il primo appuntamento. Negro: “Grande risposta dai savonesi”

Savona. Tutto esaurito per il primo appuntamento del ciclo di 13 trekking urbani gratuiti alla scoperta della città del progetto Savona Wow. Si tratta di 50 posti disponibili per gestire in sicurezza un percorso piuttosto articolato che sono andati letteralmente a ruba. “Abbiamo avuto una grande risposta dai savonesi” è il commento entusiasta dell’assessore savonese alla Cultura Nicoletta Negro. “Chi non è riuscito a prenotare avrà comunque tante altre occasioni, siamo solo all’inizio” rassicura poi.

