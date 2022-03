Ventimiglia, Francesco Mauro: «Capolinea Rt spostato da via Cavour a piazza Cesare Battisti»

Ventimiglia. «Da questa mattina ci sono cambiamenti per il capolinea di Riviera Trasporti a Ventimiglia. Grazie ad un lavoro sinergico tra il sindaco Gaetano Scullino, il capogruppo di “Cambiamo” Francesco Mauro e Riviera Trasporti è stato possibile fare questa importante modifica che, a nostro parere, aiuterà a risolvere qualche disagio creato dal traffico cittadino. La modifica consiste nello spostamento del capolinea da via Cavour a piazza Cesare Battisti (stazione), nello specifico le fermate rimarranno uguali ma la sosta e la ripartenza dei bus avverrà in piazza della stazione con le seguenti partenze: Bus urbano, Ventimiglia alta, Ponte San Luigi, Sealza, Seglia, Torri, Trucco, Airole e Olivetta» – annuncia il capogruppo di “Cambiamo” Francesco Mauro.

... » Leggi tutto