Sanremo. Venerdì 25 marzo gli attivisti di Fridays For Future si riverseranno nelle piazze di tutto il mondo per lo Sciopero globale per il clima, il cui scopo è quello di chiedere che i paesi del nord del mondo garantiscano risarcimenti climatici alle comunità più colpite e che i leader mondiali intraprendano una vera azione per la salvaguardia del clima.

