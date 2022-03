Guerra Ucraina, Toti: “Oggi accolti nel savonese 69 profughi”

Liguria. “Sono 167 i cittadini ucraini presi in carico oggi in Liguria, 22 in Asl1, 69 in Asl2, 55 in Asl3, 10 in Asl4 e 11 in Asl5. I codici emessi di ‘straniero temporaneamente presente’ sono stati invece 97, 118 i tamponi e 21 i vaccini anti Covid effettuati. In totale sono 3.288 gli ucraini presi in carico attraverso le nostre Asl dallo scoppio della guerra, con 2663 STP emessi, 3029 tamponi effettuati e 337 vaccini”. Così il presidente di Regione Liguria e commissario delegato a coordinare l’accoglienza dei profughi in Liguria Giovanni Toti.

