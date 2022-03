Hansa 303, in Liguria al via nuovo “format” per promuovere la vela paralimpica

Imperia. Ha preso il via sabato e domenica scorsi a Genova Sestri Ponente un nuovo “format” pensato per coinvolgere tutti i circoli principali della Liguria e promuovere la Vela Paralimpica sulle bellissime Hansa 303. Nella I-Zona, dove grande è la volontà di sviluppare la Vela Paralimpica anche attraverso iniziative promozionali come lo SportAbility Day e la Festa dello Sport, è partito il campionato regionale che nei mesi primaverili è in svolgimento a tappe tra Sestri Ponente, Chiavari, Savona, Imperia e La Spezia.

... » Leggi tutto