I gelatieri pietresi donano il gelato ai bisognosi della mensa della carità dei frati del Soccorso

Pietra Ligure. “Il 24 marzo è la giornata europea del gelato artigianale. L’appuntamento, diventato ormai fisso dalla sua istituzione nel 2013, inaugura ufficialmente la stagione di uno dei dolci più amati al mondo. Celebrata in contemporanea in tutta l’Europa, è l’unica “giornata” che il Parlamento Europeo ha finora dedicato ad un alimento e ha come obiettivo quello di promuovere il sapere artigiano e sostenere le produzioni di qualità del gelato artigianale”, esordiscono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella.

... » Leggi tutto