Linea del Campasso, gli interventi sulla pila del ponte Polcevera non compatibili con l’oleodotto Sigemi

Genova. Le opere di rinforzo di una delle pile del ponte ferroviario che attraverserà il Polcevera ad oggi non sono compatibili con un oleodotto che collega il Porto Petroli di Multedo con l’impianto della Sigemi. E per questo motivo, al momento, dalla ditta i cui depositi sono collocati a San Biagio non è possibile avere il nulla osta per i cantieri di adeguamento della linea ferroviaria del Campasso relativa al collegamento con il Terzo Valico.

