Genova. Il gruppo Msc entra in Moby con una quota di minoranza, salvando in questo modo il gruppo dal possibile fallimento. La notizia è stata diramata questa sera dal colosso svizzero delle crociere e dello shipping con una breve nota. L’accordo è finalizzato “a un aumento di capitale in Moby Spa da parte del gruppo Msc” che servirà “a saldare Tirrenia in amministrazione straordinaria“.

... » Leggi tutto