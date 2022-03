Sergio Soldano ospite a Malta, dove aveva, in passato, allenato le giovanili nazionali

Cairo Montenotte. Sergio Soldano, responsabile tecnico del settore giovanile della Cairese è stato invitato dalla squadra Kirkop United F.C., club calcistico di Malta, paese in cui ha allenato le nazionali giovanili per alcuni anni, per un importante incontro formativo.

Le impressioni di ‘mastro’ Soldano:

“È sempre una bellissima occasione quella di poter parlare e confrontarsi con squadre importanti, in questo caso ci tengo a ringraziare per l’invito il club maltese Kirkop United F.C., società che milita nella seconda divisione.

La visita ha portato ad un incontro con tutti gli allenatori impegnati nelle diverse categorie.

Abbiamo confrontato diversi metodi di lavoro e anche la didattica dell’allenamento, visto che questo club è stato gemellato fino all’anno scorso con il club italiano del Torino.

Sono stati analizzati anche altri pensieri calcistici rispetto a quello con cui si lavora a Malta, tra i quali i metodi inglesi, belgi, polacchi,.

Ho approfittato dell’occasione per visitare le strutture e salutare i componenti dello staff tecnico delle Nazionali Maltesi, visto che sono stato qui per sei anni, lavorando come head coach (responsabile tecnico) e ho allenato l’U17 nella fase finale dell’Europeo organizzata a Malta, l’U16, durante le qualificazioni in Serbia, l’U15 con le qualificazioni in Finlandia.

Ci tengo in particolar modo a ringraziare Devis Mangia, allenatore della nazionale maggiore e direttore del centro tecnico della Federazione Maltese, Alessandro Zinnari, il metodologo di tutte le nazionali minori e assistente di Devis Mangia e Facundo Stik, responsabile macht analysis.

Sono molto soddisfatto del confronto teorico e pratico e della gentilezza con la quale mi hanno ricevuto, grazie di cuore a tutti.

Ho avuto anche l’occasione di poter salutare il Presidente della M.F.A.(Malta Futbol Asociation), Bjorn Vassallo, il quale mi ha cordialmente ricevuto, essendo stato proprio lui a portarmi a Malta nel 2012 e per questo lo ringrazio.

Sono occasioni che ti aiutano a crescere, scambi d’idee che continuano a formarti; infatti, nonostante i miei sessantuno anni, continuo sempre ad avere più dubbi che certezze, che mi portano a ricercare, sempre, il confronto.

Ho avuto l’occasione di far vedere quale linea la A.S.D. Cairese tenta di seguire con molto sacrificio e professionalità, ho potuto far vedere la nostra linea didattica e ne abbiamo anche discusso molto sia con il club Kirkop che con i membri della Nazionale.

Ritorneò per un convegno con rappresentanti di Polonia, Ungheria, Belgio e Croazia, che si sarebbe dovuto svolgere questa estate, ma ora il grave problema della guerra in Ucrania ha fermato le nostre intenzioni, ma tenteremo comunque di realizzarlo più avanti.

In conclusione, vorrei ancora dire grazie al Kirkop United e alla M.F.A.

Felice di aver rappresentato la A.S.D. Cairese”.

