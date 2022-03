Spostamento linea ferroviaria, Coldiretti ribadisce il “no” in consiglio regionale

Liguria. Si è concluso poco fa l’incontro con la III commissione del Consiglio regionale della Liguria in occasione del quale Coldiretti Savona, con la presenza del Presidente Marcello Grenna, ha ribadito la sua ferma contrarietà al progetto di raddoppio e spostamento della linea ferroviaria di Albenga. Un’opera che, come già abbiamo più volte denunciato, porterebbe alla sottrazione di circa il 10% dei terreni coltivati a quello che è uno dei polmoni agricoli più importanti della Liguria, con circa 50 aziende che sarebbero costrette a chiudere lasciando a casa centinaia di lavoratori. Un intervento inaccettabile anche a fronte dei nuovi scenari che sta vivendo l’Europa con il conflitto russo-ucraino, in conseguenza del quale si sta verificando la necessità di reimpiegare nuovi terreni per incrementare la produzione agricola e diventare più autosufficienti riducendo le importazioni.

... » Leggi tutto