Albenga. E’ in corso di realizzazione in questi giorni il “Cammino della Memoria”, un progetto voluto dalla sezione Anpi di Leca con la collaborazione dello storico locale Mario Moscardini e del Comune, per ricordare (con un percorso ideale) il sacrificio dei 59 Martiri della Foce e i loro ultimi passi verso il tragico epilogo.

