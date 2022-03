Dehors inutilizzati, cantieri e waterfront, i residenti della Foce sul piede di guerra: “Mancano i parcheggi”

Genova. Dehors di ogni dimensione, talvolta allestiti senza la minima cura estetica e spesso inutilizzati che sottraggono ulteriori parcheggi a un quartiere indubbiamente in sofferenza per la carenza di posti auto. I residenti della Foce sono da mesi sul piede di guerra tanto che Tursi ha fatto diversi controlli ed emanato una decina di provvedimenti de revoca, ma la misura viene considerata tutt’altro che sufficiente. Sui gruppi social del quartiere i cittadini postano foto di dehors chiusi e deserti e chiedono al Comune di Genova di fare come hanno fatto altre grandi città, da Milano a Firenze che hanno disposto lo stop alla gratuità in contemporanea con la fine dello stato di emergenza.

