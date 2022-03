Disturbi urologici femminili, alla Croce Rossa di Bordighera conferenza del dottor Cantagallo

Bordighera. Sabato 26 marzo, alle 15, presso la sede della Croce Rossa si terrà la conferenza dal titolo “Disturbi urologici femminili” a cura del dottor Elvio Cantagallo, specialista in urologia ed esperto in nutrizione. L’incontro servirà per affrontare la cura e la prevenzione di tali problematiche. L’ingresso sarà libero, per informazioni e prenotazioni si potrà contattare il seguente numero: 333/8909034.

