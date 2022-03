Imperia, sinergia Italia Francia per promuovere il turismo lungo la “Strada Balcone”

Imperia. Dal mare, agli uliveti, alle zone incontaminate dell’entroterra, la Liguria propone una “Strada Balcone” che attraversa quattro aree e si sofferma a contemplare sette straordinari punti panoramici, individuati come Balconi. Sette innovativi punti di vista, sette opportunità per far conoscere al meglio meravigliosi paesaggi, non solo del mar ligure, ma anche delle colture, foreste ed antichi borghi, immersi nella storia del nostro entroterra. La Camera di Commercio delle Riviere di Liguria organizza per il 29 marzo alle 11, nella Sala Multimediale in via Tommaso Schiva 29 a Imperia, un evento di presentazione, animazione e promozione della “Strada Balcone”, relativa al territorio imperiese nell’ambito del progetto “Pays Aimables”.

