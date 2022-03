La guerra blocca il mercato immobiliare del lusso, ferma la trattativa per una villa da 15milioni di euro ad Alassio

Sanremo. Morti, feriti, intere città distrutte e milioni di profughi, ma anche mercato del lusso in crisi. Le conseguenze della guerra in Ucraina si stanno facendo sentire anche nel Ponente ligure. A renderlo noto all’agenzia Ansa è Claudio Citzia, amministratore del portale luxforsale.it: «La guerra ha inciso tantissimo sul mercato immobiliare ligure del lusso – dichiara -. Basti pensare che la trattativa per la vendita a un miliardario ucraino di una villa da 15 milioni, ad Alassio, si è praticamente bloccata sul nascere, a causa del conflitto».

