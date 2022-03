“Non c’è pace senza giustizia sociale e climatica”: a Genova sfila il corteo di Fridays for future

Genova. Hanno portato in piazza anche i genitori e i loro amici i ragazzi di Fridays for future che stamani a Genova, come in molte altre città in tutto il mondo sono tornati in piazza per il global stryke, lo sciopero globale per il clima. “Parents for future zena, zuêni e vêgi tutti insieme” recita il cartello rigorosamente in genovese, per spiegare che la battaglia per il clima deve unire le generazioni.

