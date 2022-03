Sansa deposita la class action contro Autostrade: “3mila euro per ogni ligure, aderite tutti”

Genova. È stata depositata al tribunale civile di Roma la class action contro Autostrade lanciata dai consiglieri regionali Ferruccio Sansa e Roberto Centi per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal crollo del ponte Morandi e dall’ondata di cantieri per la manutenzione di gallerie e viadotti. Il ricorso, patrocinato dall’avvocato genovese Mattia Crucioli (che è anche candidato sindaco), mira a ottenere un indennizzo di quasi 3mila euro pro capite (precisamente 2.954) in base ai risultati di uno studio approfondito condotto dalla commercialista Elsie Fusco.

... » Leggi tutto